Визит Лукашенко в Россию пока не запланирован

Лукашенко был переизбран на пост президента Белоруссии 26 января. Он занимает этот пост уже 30 лет. По официальным данным, его поддержало 86,8% пришедших на участки граждан. Первым указом Лукашенко после выборов стал документ о предоставлении льготного арендного жилья работникам наиболее востребованных в Белоруссии профессий. Конкретный перечень специалистов смогут определять местные органы власти. Лукашенко также заявлял, что первый свой визит после переизбрания он намерен нанести в Россию.