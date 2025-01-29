Визит Лукашенко в Россию пока не запланирован
Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко пока нет в графике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на вопрос о том, началась ли подготовка к первому визиту после переизбрания Лукашенко в Россию.
Песков отметил, что отношения России и Белоруссии многопрофильные, тесные и союзнические, поэтому они являются неотъемлемой частью повесток президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Лукашенко.
Лукашенко был переизбран на пост президента Белоруссии 26 января. Он занимает этот пост уже 30 лет. По официальным данным, его поддержало 86,8% пришедших на участки граждан. Первым указом Лукашенко после выборов стал документ о предоставлении льготного арендного жилья работникам наиболее востребованных в Белоруссии профессий. Конкретный перечень специалистов смогут определять местные органы власти. Лукашенко также заявлял, что первый свой визит после переизбрания он намерен нанести в Россию.
27 января в ходе телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, а также лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.