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Визит Лукашенко в Россию пока не запланирован

Ведомости

Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко пока нет в графике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о том, началась ли подготовка к первому визиту после переизбрания Лукашенко в Россию.

Песков отметил, что отношения России и Белоруссии многопрофильные, тесные и союзнические, поэтому они являются неотъемлемой частью повесток президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Лукашенко.

Лукашенко был переизбран на пост президента Белоруссии 26 января. Он занимает этот пост уже 30 лет. По официальным данным, его поддержало 86,8% пришедших на участки граждан. Первым указом Лукашенко после выборов стал документ о предоставлении льготного арендного жилья работникам наиболее востребованных в Белоруссии профессий. Конкретный перечень специалистов смогут определять местные органы власти. Лукашенко также заявлял, что первый свой визит после переизбрания он намерен нанести в Россию.

27 января в ходе телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, а также лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международную тематику и график предстоящих контактов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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