Куда Лукашенко будет вести Белоруссию в ближайшие пять лет

Внешняя и внутренняя политика Белоруссии на новом сроке Лукашенко принципиально не поменяется, солидарен с ним директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив ИМИ МГИМО Вячеслав Сутырин. Со стороны стран Запада продолжается политический бойкот его правительства, при этом белорусские власти будут пытаться найти возможности для диалога, в том числе с новой администрацией президента США Трампа. Но ожидать прорывов в этом контексте не стоит, замечает эксперт. Фундаментально возможности для диалога будут зависеть от динамики конфликта вокруг Украины. Во внутренней же политике возможны кадровые перестановки, но это обычное дело для Белоруссии, говорит Сутырин. На сегодня ситуация в экономике Белоруссии позитивная, доходы граждан растут, так что революционных решений не будет, подытоживает эксперт.