Куда Лукашенко будет вести Белоруссию в ближайшие пять лет

Куда Лукашенко будет вести Белоруссию в ближайшие пять летОн будет искать пути налаживания диалога с Западом, но зависимость от России никуда не денется
Центризбирком Белоруссии объявил об очередной победе на президентских выборах 26 января несменяемого уже 30 лет лидера страны Александра Лукашенко. По официальным данным, его поддержало 86,8% пришедших на участки граждан, а 2-е место досталось первому секретарю ЦК компартии Сергею Сыранкову с 3,21% (против всех проголосовали 3,6% избирателей). На предыдущих выборах в 2020 г., после которых в стране прокатились массовые акции протеста, официально у Лукашенко было 80%. Официальная явка в этот раз объявлена на уровне 85,7% (в 2020 г. была 84%).
Президент России Владимир Путин 27 января поздравил Лукашенко по телефону «с убедительной победой» и пожелал ему успешной работы, сообщает сайт Кремля. Кроме того, с очередной победой Лукашенко поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также лидеры Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. А глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает прошедшие выборы свободными и демократичными и ЕС продолжит вводить целенаправленные ограничительные меры против Белоруссии. Критики от администрации президента США Дональда Трампа в адрес Белоруссии в эти дни не поступало.
О своей внешней политике последних лет Лукашенко накануне сказал так: «Мы успешно Запад заменяем на Восток за счет России и Китайской Народной Республики в основном, есть и другие страны».
Первым указом Лукашенко после выборов, как сообщает Telegram-канал «Пул первого», стал документ о предоставлении льготного арендного жилья работникам наиболее востребованных в Белоруссии профессий. Конкретный перечень специалистов смогут определять местные органы власти.
Внешняя политика Белоруссии в ближайшие годы будет производной от отношений России с внешним миром, уверен главный редактор аналитических порталов RuBaltic.ru и «Евразия.Эксперт» Александр Носович. Останется в силе и динамика, начавшаяся еще в 2021 г., – речь о «повороте на Восток» на фоне внешнего давления и санкций с Запада. Белоруссия, подчеркивает эксперт, будет и дальше участвовать в интеграционных процессах, не основанных на западных институтах, к примеру углубляя сотрудничество в рамках БРИКС (с 2025 г. она страна – партнер этого клуба. – «Ведомости») и ЕАЭС, а также ШОС.
Отношения же Белоруссии с Западом зависят во многом от конфликта на Украине, говорит Носович. Лично Лукашенко хотел бы положительной динамики в отношениях с западными странами, в первую очередь с соседями Белоруссии, но пока нет никаких признаков того, что там готовы сменить свою тактику относительно Минска. Нельзя исключать, что отдельные маневры Белоруссии на этом направлении, например предложения помочь в урегулировании украинского кризиса, последуют, но вряд ли они на что-то повлияют, резюмирует Носович.
Внешняя и внутренняя политика Белоруссии на новом сроке Лукашенко принципиально не поменяется, солидарен с ним директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив ИМИ МГИМО Вячеслав Сутырин. Со стороны стран Запада продолжается политический бойкот его правительства, при этом белорусские власти будут пытаться найти возможности для диалога, в том числе с новой администрацией президента США Трампа. Но ожидать прорывов в этом контексте не стоит, замечает эксперт. Фундаментально возможности для диалога будут зависеть от динамики конфликта вокруг Украины. Во внутренней же политике возможны кадровые перестановки, но это обычное дело для Белоруссии, говорит Сутырин. На сегодня ситуация в экономике Белоруссии позитивная, доходы граждан растут, так что революционных решений не будет, подытоживает эксперт.