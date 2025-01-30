Товарооборот России и Казахстана достиг 2,6 трлн рублей

Товарооборот России и Казахстана достиг 2,6 трлн рублейМишустин заявил о превращении страны в «перекресток Евразии»
Взаимный товарооборот России и Казахстана достиг 2,6 трлн руб. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе российско-казахстанских переговоров, передает пресс-служба кабмина.
В сообщении отмечается, что Россия – ведущий торговый партнер Казахстана. «Большую работу ведет межправкомиссия по экономическому сотрудничеству стран», – указывает пресс-служба.
Кроме того, подчеркивается территориальное значение двух государств. Через Казахстан и Россию проходит ключевой транзитный путь Евразии, уделяется особое внимание развитию международного коридора «Север – Юг».
Мишустин добавил, что в будущем Казахстан превратится «в настоящий перекресток Евразии» и станет «артерией» всей Евразии.
В 2025 г. будет работать международная организация по русскому языку, которая создана по инициативе президента Казахстана, следует из сообщения.
21 января министры сельского хозяйства России и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ был подписан на переговорах Оксаны Лут и Айдарбека Сапарова. На встрече было отмечено, что за январь – ноябрь 2024 г. товарооборот продукции АПК между странами вырос до порядка $3,4 млрд. 28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать ядерный кластер в республике.