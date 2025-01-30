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Товарооборот России и Казахстана достиг 2,6 трлн рублей

Мишустин заявил о превращении страны в «перекресток Евразии»
Ведомости

Взаимный товарооборот России и Казахстана достиг 2,6 трлн руб. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе российско-казахстанских переговоров, передает пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что Россия – ведущий торговый партнер Казахстана. «Большую работу ведет межправкомиссия по экономическому сотрудничеству стран», – указывает пресс-служба.

Кроме того, подчеркивается территориальное значение двух государств. Через Казахстан и Россию проходит ключевой транзитный путь Евразии, уделяется особое внимание развитию международного коридора «Север – Юг».

Мишустин добавил, что в будущем Казахстан превратится «в настоящий перекресток Евразии» и станет «артерией» всей Евразии.

В 2025 г. будет работать международная организация по русскому языку, которая создана по инициативе президента Казахстана, следует из сообщения.

21 января министры сельского хозяйства России и Казахстана подписали план по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Документ был подписан на переговорах Оксаны Лут и Айдарбека Сапарова. На встрече было отмечено, что за январь – ноябрь 2024 г. товарооборот продукции АПК между странами вырос до порядка $3,4 млрд. 28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать ядерный кластер в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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