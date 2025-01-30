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В ЕС заявили об уважении позиции Казахстана не участвовать в санкциях против РФ

Ведомости

Европейский союз (ЕС) не будет настаивать на присоединении Казахстана к санкциям в отношении России, однако обеспокоен тем, что республика может выступать как площадка для обхода санкций. Об этом сообщил посланник ЕС по санкциями Дэвид О’Салливан, передает Интерфакс.

По его словам, Евросоюз уважает торговые отношения двух государств. Салливан подчеркивает, что они длятся на протяжении долгих лет. ЕС не ставит перед собой задачу вмешиваться в отношения Казахстана и России.

При этом Казахстан не должен перепродавать продукцию из ЕС, так как она может использоваться в вооружениях России, пояснил он.

27 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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