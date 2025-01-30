В ЕС заявили об уважении позиции Казахстана не участвовать в санкциях против РФ

Европейский союз (ЕС) не будет настаивать на присоединении Казахстана к санкциям в отношении России, однако обеспокоен тем, что республика может выступать как площадка для обхода санкций. Об этом сообщил посланник ЕС по санкциями Дэвид О’Салливан, передает Интерфакс.