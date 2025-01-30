В ЕС заявили об уважении позиции Казахстана не участвовать в санкциях против РФ
По его словам, Евросоюз уважает торговые отношения двух государств. Салливан подчеркивает, что они длятся на протяжении долгих лет. ЕС не ставит перед собой задачу вмешиваться в отношения Казахстана и России.
При этом Казахстан не должен перепродавать продукцию из ЕС, так как она может использоваться в вооружениях России, пояснил он.
27 января глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода.