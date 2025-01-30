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«Новые люди» предложили разрешить детям менять имена из-за буллинга

Ведомости

Партия «Новые люди» предложила разрешить несовершеннолетним менять имя, если оно является причиной травли, сообщили «Ведомостям» в партии.

Согласно сообщению «Новых людей», необычные имена все чаще становятся поводом для травли детей в школах. Речь идет об именах, которые формально не запрещены законодательством, но звучат непривычно для окружающих.

Партия отмечает, что буллинг из-за имени может серьезно повлиять на самооценку ребенка, привести к стрессу, депрессии и социальной изоляции. При этом родители не всегда понимают причину переживаний ребенка и отказываются менять ему имя. В результате дети с необычными именами вынуждены ежедневно сталкиваться с насмешками, не имея возможности повлиять на ситуацию.

В связи с вышеуказанной проблемой «Новые люди» предлагают рассмотреть возможность законодательного закрепления права ребенка на смену имени без разрешения опекунов, если решение связано с травлей.

Партия приводит информацию, что в 2023 г. только в Москве новорожденным дали свыше 7000 необычных имен. Среди них – Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит, а также имена, заимствованные у персонажей из популярной игры Dota 2, – Инвокер, Мирана, Лунара и т. д.

Подразумевается, что несовершеннолетний сможет самостоятельно подать заявление на смену имени при наличии заявления представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли. В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. В партии считают, что такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивные или необоснованные смены имени.

Соответствующий документ с предложением был направлен партией в Министерство труда России.

23 января вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (первый заместитель главы фракции «Новые люди») направил обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, в котором предлагает обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит. По задумке, пользователи смогут самостоятельно настраивать параметры ограничений, включая лимит расходов, категории товаров и продолжительность действия запрета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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