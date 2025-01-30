«Новые люди» предложили разрешить детям менять имена из-за буллинга

Подразумевается, что несовершеннолетний сможет самостоятельно подать заявление на смену имени при наличии заявления представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли. В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. В партии считают, что такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивные или необоснованные смены имени.