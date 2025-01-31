В суд переданы уголовные дела против 30 вторгшихся в Курскую область солдат ВСУ
Во Второй западный окружной военный суд в Москве переданы уголовные дела в отношении 30 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в прошлом году вторглись в Курскую область. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Обвиняемые по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий) были задержаны и арестованы. Всего в суд по ним передано девять уголовных дел.
По версии следствия, вооруженные военные ВСУ в августе – сентябре незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. В целях блокирования и удержания под контролем населенных пунктов фигуранты оборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, установили единую систему разведки, огня и связи.
«Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали их эвакуации. Спустя непродолжительное время террористическая деятельность всех обвиняемых была пресечена», – говорится на сайте Генпрокуратуры.
ВСУ нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.