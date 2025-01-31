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В суд переданы уголовные дела против 30 вторгшихся в Курскую область солдат ВСУ

Ведомости

Во Второй западный окружной военный суд в Москве переданы уголовные дела в отношении 30 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в прошлом году вторглись в Курскую область. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвиняемые по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий) были задержаны и арестованы. Всего в суд по ним передано девять уголовных дел.

По версии следствия, вооруженные военные ВСУ в августе – сентябре незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. В целях блокирования и удержания под контролем населенных пунктов фигуранты оборудовали в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, установили единую систему разведки, огня и связи.

«Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали их эвакуации. Спустя непродолжительное время террористическая деятельность всех обвиняемых была пресечена», – говорится на сайте Генпрокуратуры.

ВСУ нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на Курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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