В австралийском штате усилят меры безопасности в школах после антисемитских атак
В австралийском штате Новый Южный Уэльс усилят меры безопасности в еврейских школах и местах богослужения на фоне антисемитских атак, сообщает портал news.com.au.
«Полиция Нового Южного Уэльса начнет патрулировать еврейские школы по всему штату, чтобы защитить учеников и учителей от возможных дальнейших нападений на почве антисемитизма», – пишет портал. Сотрудники полиции планируют усилить меры безопасности в районе учебных заведений, особенно в периоды прибытия и отбытия детей на занятия. Кроме того, планируется увеличить количество патрулей в местах проведения еврейских религиозных богослужений.
Меры были приняты после появления оскорбляющих евреев граффити в трех разных местах Сиднея, одно из которых было нарисовано рядом с еврейской школой. Отмечается, что полиция возобновит патрули, которые были введены после нападений на евреев 7 октября 2023 г.
В последнее время в стране наблюдается рост антисемитских проявлений. В связи с этим федеральная полиция начала расследование, чтобы выяснить, не связаны ли эти инциденты с зарубежным финансированием.
Последнее крупное нападение на евреев за рубежом произошло в Нидерландах 8 ноября 2024 г. Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города.
Ynet утверждает, что на видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.