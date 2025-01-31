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В австралийском штате усилят меры безопасности в школах после антисемитских атак

Ведомости

В австралийском штате Новый Южный Уэльс усилят меры безопасности в еврейских школах и местах богослужения на фоне антисемитских атак, сообщает портал news.com.au.

«Полиция Нового Южного Уэльса начнет патрулировать еврейские школы по всему штату, чтобы защитить учеников и учителей от возможных дальнейших нападений на почве антисемитизма», – пишет портал. Сотрудники полиции планируют усилить меры безопасности в районе учебных заведений, особенно в периоды прибытия и отбытия детей на занятия. Кроме того, планируется увеличить количество патрулей в местах проведения еврейских религиозных богослужений.

Меры были приняты после появления оскорбляющих евреев граффити в трех разных местах Сиднея, одно из которых было нарисовано рядом с еврейской школой. Отмечается, что полиция возобновит патрули, которые были введены после нападений на евреев 7 октября 2023 г.

В последнее время в стране наблюдается рост антисемитских проявлений. В связи с этим федеральная полиция начала расследование, чтобы выяснить, не связаны ли эти инциденты с зарубежным финансированием.

Последнее крупное нападение на евреев за рубежом произошло в Нидерландах 8 ноября 2024 г. Израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению в нескольких точках города.

Ynet утверждает, что на видео, распространяемых в социальных сетях, показаны десятки бунтовщиков, некоторые в масках и с палестинскими флагами, пинающие и избивающие израильских фанатов. Люди в масках также пытались проникнуть в отели. Сообщается, что около 30 человек были арестованы, а местные власти сообщили о десятках раненых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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