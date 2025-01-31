Главы МИД РФ и Турции договорились продолжить контакты по Сирии
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан во время телефонного разговора договорились продолжать контакты по сирийской проблематике и другим региональным и международным темам. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее и акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в арабской республике на основе принципов безусловного уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Министры также затронули несколько вопросов двусторонней повестки дня.
28 января в Сирию прибыла российская делегация. Поездка была первой после смены власти в стране. В состав делегации вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Они провели переговоры с главой администрации арабской республики Ахмедом аш-Шараа.
На следующий день сирийское агентство Sana сообщило, что новые власти арабской республики попросили от России компенсаций для восстановления доверия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.