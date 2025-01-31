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Главы МИД РФ и Турции договорились продолжить контакты по Сирии

Ведомости

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан во время телефонного разговора договорились продолжать контакты по сирийской проблематике и другим региональным и международным темам. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее и акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в арабской республике на основе принципов безусловного уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Министры также затронули несколько вопросов двусторонней повестки дня.

28 января в Сирию прибыла российская делегация. Поездка была первой после смены власти в стране. В состав делегации вошли замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Они провели переговоры с главой администрации арабской республики Ахмедом аш-Шараа.

На следующий день сирийское агентство Sana сообщило, что новые власти арабской республики попросили от России компенсаций для восстановления доверия. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент страны Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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