Главы МИД РФ и Турции договорились продолжить контакты по Сирии

Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее и акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в арабской республике на основе принципов безусловного уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Министры также затронули несколько вопросов двусторонней повестки дня.