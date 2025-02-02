В МИД Испании заявили о необходимости восстановления отношений с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Мадрид отнестись к словам Трампа серьезно. Он предположил, что подобные заявления могут отражать скрытые геополитические тренды, требующие внимательного анализа. Сийярто не исключил, что комментарий президента США – не просто оговорка, а сигнал к пересмотру роли Испании в глобальной архитектуре.