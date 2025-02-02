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В МИД Испании заявили о необходимости восстановления отношений с Россией

Ведомости

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario заявил о необходимости восстановления отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Европа и Россия останутся соседями, разделенными протяженной границей, что делает диалог неизбежным.

По словам Альбареса, основой для нормализации должны стать принципы суверенного равенства и взаимного уважения.

На заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего Испанию страной БРИКС, министр отреагировал с иронией. «Я бы оставил это в области абсолютного анекдота. Всем известно, что Испания является членом Европейского союза», – прокомментировал дипломат.

Ранее президент США допустил ошибку во время публичного выступления, включив Испанию в объединение БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и другие страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Мадрид отнестись к словам Трампа серьезно. Он предположил, что подобные заявления могут отражать скрытые геополитические тренды, требующие внимательного анализа. Сийярто не исключил, что комментарий президента США – не просто оговорка, а сигнал к пересмотру роли Испании в глобальной архитектуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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