В МИД Испании заявили о необходимости восстановления отношений с Россией
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario заявил о необходимости восстановления отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Европа и Россия останутся соседями, разделенными протяженной границей, что делает диалог неизбежным.
По словам Альбареса, основой для нормализации должны стать принципы суверенного равенства и взаимного уважения.
На заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего Испанию страной БРИКС, министр отреагировал с иронией. «Я бы оставил это в области абсолютного анекдота. Всем известно, что Испания является членом Европейского союза», – прокомментировал дипломат.
Ранее президент США допустил ошибку во время публичного выступления, включив Испанию в объединение БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и другие страны.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Мадрид отнестись к словам Трампа серьезно. Он предположил, что подобные заявления могут отражать скрытые геополитические тренды, требующие внимательного анализа. Сийярто не исключил, что комментарий президента США – не просто оговорка, а сигнал к пересмотру роли Испании в глобальной архитектуре.