Россия будет учитывать «печальный опыт» заморозки контактов с Европой
Опыт отношений России и Европы с нынешним политическим истеблишментом, который привел к полной заморозке контактов, будет учитываться в будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к восстановлению отношений с Европой, Песков заявил, что корректнее смогут ответить представители МИД РФ, но «печальный» опыт будет учитываться.
«Безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы, который завел отношения с нашей страной в тупик и фактически [привел] к полной заморозке каких-либо контактов, – конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», – заявил Песков.
Вопрос о восстановлении отношений с Европой связан с заявлением министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса в интервью газете El Diario о том, что Европе придется восстановить отношения с Россией и сейчас предпосылки к этому уже есть. По словам Альбареса, основой для нормализации должны стать принципы суверенного равенства и взаимного уважения.
Президент США Дональд Трамп допустил ошибку во время публичного выступления, включив Испанию в объединение БРИКС. Хосе отреагировал на это заявление с иронией: «Я бы оставил это в области абсолютного анекдота. Всем известно, что Испания является членом Европейского союза».