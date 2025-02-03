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Россия будет учитывать «печальный опыт» заморозки контактов с Европой

Ведомости

Опыт отношений России и Европы с нынешним политическим истеблишментом, который привел к полной заморозке контактов, будет учитываться в будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к восстановлению отношений с Европой, Песков заявил, что корректнее смогут ответить представители МИД РФ, но «печальный» опыт будет учитываться.

«Безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы, который завел отношения с нашей страной в тупик и фактически [привел] к полной заморозке каких-либо контактов, – конечно, этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», – заявил Песков.

Вопрос о восстановлении отношений с Европой связан с заявлением министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса в интервью газете El Diario о том, что Европе придется восстановить отношения с Россией и сейчас предпосылки к этому уже есть. По словам Альбареса, основой для нормализации должны стать принципы суверенного равенства и взаимного уважения.

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку во время публичного выступления, включив Испанию в объединение БРИКС. Хосе отреагировал на это заявление с иронией: «Я бы оставил это в области абсолютного анекдота. Всем известно, что Испания является членом Европейского союза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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