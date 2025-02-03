Россия будет учитывать «печальный опыт» заморозки контактов с Европой

Вопрос о восстановлении отношений с Европой связан с заявлением министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса в интервью газете El Diario о том, что Европе придется восстановить отношения с Россией и сейчас предпосылки к этому уже есть. По словам Альбареса, основой для нормализации должны стать принципы суверенного равенства и взаимного уважения.