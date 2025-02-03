Песков: у Кремля нет желания оценивать повышение пошлин США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что в ответ страна установит пошлины в 25% на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, сообщала, что поручила министру экономики страны реализовать уже обдуманный «план Б», который предполагает ответные тарифы в отношении США. Что касается Китая, то министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО.