Песков: у Кремля нет желания оценивать повышение пошлин США
Кремль не имеет желания оценивать повышение США пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там много своих напряженностей. Конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-либо образом со всем этим ассоциироваться и как-то это оценивать», – прокомментировал Песков.
Представитель Кремля добавил, что с вопросом американских пошлин следует разбираться странам, принимающим участие в этом процессе.
На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для КНР размер пошлин составит 10%, а для Канады и Мексики достигнет 25%. Тарифы на энергоносители из Канады составят 10%.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что в ответ страна установит пошлины в 25% на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, сообщала, что поручила министру экономики страны реализовать уже обдуманный «план Б», который предполагает ответные тарифы в отношении США. Что касается Китая, то министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО.
2 февраля Трамп признал тот факт, что новые масштабные тарифы могут причинить жителям Штатов «некоторую боль», но, по его словам, в итоге мера приведет к новому «золотому веку».
3 февраля американский президент также заявил, что США введут пошлины в отношении Европейского союза (ЕС).