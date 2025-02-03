Глава Приднестровья: газа из помощи ЕС хватит на 10 дней
Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) хватит газа из помощи Евросоюза (ЕС) только на 10 дней. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба.
«Этот газ на 10 дней. Впереди надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация», – сказал Красносельский.
Ситуация с газом в Приднестровье и Молдавии осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через территорию Украины. Киев отказался продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе.
«Молдовагаз» отгрузил в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между компанией и «Тираспольтрансгазом» на основании решения правкомиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. «Тираспольтрансгаз» должен вернуть эти 3 млн куб. м до 1 марта 2025 г.
29 января Красносельский подтвердил, что для расчета за газ, который поставит «Молдовагаз», средства в виде кредита выделит Россия. В конце января также стало известно, что правительство Молдавии готово выделить Приднестровью грант в размере 30 млн евро на закупку газа, который предоставляется ЕС.