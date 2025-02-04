Премьер-министр Японии посетит США 6 февраля

Премьер-министр Японии посетит США 6 февраляСигэру Исиба проведет переговоры с Дональдом Трампом
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба посетит США с трехдневным визитом 6 февраля, сообщило агентство Kyodo. Исиба проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
«Ожидается, что Исиба и Трамп обсудят дальнейшее укрепление двустороннего альянса для противодействия вызовам со стороны Северной Кореи и Китая, а также для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – говорится в публикации.
Токио рассчитывал на встречу японского премьера с Трампом еще до инаугурации – в ноябре 2024 г. и в январе 2025 г. Тогда встреча так и не состоялась. Исиба стремится встретиться с Трампом «как можно раньше».
Сейчас в США заблокирована крупная сделка по слиянию японской сталелитейной компании Nippon Steel и американской US Steel на $14,9 млрд. Трамп в декабре 2024 г. заявлял, что намерен заблокировать сделку. Он заявлял, что «категорически против того, чтобы некогда великую и влиятельную компанию US Steel купила иностранная компания, в данном случае японская Nippon Steel».
В связи с этим Nippon Steel планировала завершить сделку до инаугурации Трампа 20 января, но сделку заблокировала администрация демократа Джо Байдена в начале января 2025 г. Тогда US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США, а министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи назвал решение США «непонятным и неудачным».
Станет ли блокировка сделки Nippon Steel и US Steel предметом обсуждения на переговорах Исибы и Трампа, неизвестно. В сентябре прошлого года японский политик в интервью Reuters говорил, что блокировка слияния Nippon Steel и US Steel является «очень тревожным» и это может нанести ущерб дружеским отношениям Японии с США.