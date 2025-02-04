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Премьер-министр Японии посетит США 6 февраля

Сигэру Исиба проведет переговоры с Дональдом Трампом
Ведомости

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба посетит США с трехдневным визитом 6 февраля, сообщило агентство Kyodo. Исиба проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

«Ожидается, что Исиба и Трамп обсудят дальнейшее укрепление двустороннего альянса для противодействия вызовам со стороны Северной Кореи и Китая, а также для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – говорится в публикации.

Токио рассчитывал на встречу японского премьера с Трампом еще до инаугурации – в ноябре 2024 г. и в январе 2025 г. Тогда встреча так и не состоялась. Исиба стремится встретиться с Трампом «как можно раньше».

Сейчас в США заблокирована крупная сделка по слиянию японской сталелитейной компании Nippon Steel и американской US Steel на $14,9 млрд. Трамп в декабре 2024 г. заявлял, что намерен заблокировать сделку. Он заявлял, что «категорически против того, чтобы некогда великую и влиятельную компанию US Steel купила иностранная компания, в данном случае японская Nippon Steel».

В связи с этим Nippon Steel планировала завершить сделку до инаугурации Трампа 20 января, но сделку заблокировала администрация демократа Джо Байдена в начале января 2025 г. Тогда US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США, а министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи назвал решение США «непонятным и неудачным».

Станет ли блокировка сделки Nippon Steel и US Steel предметом обсуждения на переговорах Исибы и Трампа, неизвестно. В сентябре прошлого года японский политик в интервью Reuters говорил, что блокировка слияния Nippon Steel и US Steel является «очень тревожным» и это может нанести ущерб дружеским отношениям Японии с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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