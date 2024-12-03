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Трамп намерен заблокировать сделку Nippon Steel по покупке US Steel

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп намерен заблокировать сделку японской Nippon Steel по покупке US Steel, о чем он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я категорически против того, чтобы некогда великую и влиятельную компанию US Steel купила иностранная компания, в данном случае японская Nippon Steel. Я не позволю сделке состояться», – подчеркнул Трамп. Он намерен поддержать американскую компанию за счет налоговых стимулов и пошлин.

В заявлении, опубликованном после комментариев Трампа, Nippon Steel сообщила, что инвестирует не менее $2,7 млрд в предприятия US Steel, обеспечит рабочие места для членов профсоюза и поделится технологическими инновациями.

«Nippon Steel намерена защищать и развивать сталелитейную промышленность США таким образом, чтобы укреплять американскую промышленность, устойчивость внутренних цепочек поставок и национальную безопасность США», – говорится в сообщении компании.

Nippon Steel хочет заключить сделку по покупке US Steel до инаугурации Трампа, несмотря на противодействие со стороны действующего президента США Джо Байдена и профсоюза, отмечает Reuters. В середине декабря 2023 г. Nippon Steel объявила, что приобретет US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию. Тогда же японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Сделку планировалось закрыть в III квартале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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