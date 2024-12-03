Трамп намерен заблокировать сделку Nippon Steel по покупке US Steel
Избранный президент США Дональд Трамп намерен заблокировать сделку японской Nippon Steel по покупке US Steel, о чем он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Я категорически против того, чтобы некогда великую и влиятельную компанию US Steel купила иностранная компания, в данном случае японская Nippon Steel. Я не позволю сделке состояться», – подчеркнул Трамп. Он намерен поддержать американскую компанию за счет налоговых стимулов и пошлин.
В заявлении, опубликованном после комментариев Трампа, Nippon Steel сообщила, что инвестирует не менее $2,7 млрд в предприятия US Steel, обеспечит рабочие места для членов профсоюза и поделится технологическими инновациями.
«Nippon Steel намерена защищать и развивать сталелитейную промышленность США таким образом, чтобы укреплять американскую промышленность, устойчивость внутренних цепочек поставок и национальную безопасность США», – говорится в сообщении компании.
Nippon Steel хочет заключить сделку по покупке US Steel до инаугурации Трампа, несмотря на противодействие со стороны действующего президента США Джо Байдена и профсоюза, отмечает Reuters. В середине декабря 2023 г. Nippon Steel объявила, что приобретет US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию. Тогда же японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Сделку планировалось закрыть в III квартале 2024 г.