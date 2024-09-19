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US Steel ожидает закрытия сделки с японской Nippon Steel до конца года

Ведомости

Американская сталелитейная компания United States Steel Corp. (US Steel) ожидает закрытия сделки по своей продаже японской Nippon Steel до конца 2024 г., сообщается на сайте компании.

«Мы продолжаем проходить через проверки регулирующих органов США предстоящей сделки с Nippon Steel и уверены в своей способности получить их одобрение. Мы продолжаем работать над закрытием сделки к концу года», – заявил генеральный директор US Steel Дэвид Б. Берритт.

В середине декабря 2023 г. Nippon Steel объявила, что приобретет US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию. Тогда же японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Сделку планировались закрыть в III квартале 2024 г.

US Steel была основана в 1901 г. и обеспечивает автомобильную, строительную, приборостроительную, энергетическую, контейнерную и упаковочную отрасли сталелитейной продукцией. Компания также поддерживает производство железной руды и имеет годовую мощность производства стали в 22,4 млн т. Штаб-квартира U.S. Steel находится в Питтсбурге (США).

Nippon Steel является крупнейшим производителем стали в Японии и одним из ведущих производителей стали в мире. Nippon Steel, помимо Японии, присутствует еще в 15 странах, в том числе в США, Индии, Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Бразилии, Мексике, Швеции, Китае и др.

18 сентября этого года Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) продлил на 90 дней проверку сделки по покупке американской US Steel на предмет угрозы национальной безопасности. Президент США может заблокировать сделку по итогам этой проверки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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