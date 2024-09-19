US Steel ожидает закрытия сделки с японской Nippon Steel до конца года

В середине декабря 2023 г. Nippon Steel объявила, что приобретет US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию. Тогда же японская компания согласилась выплатить долги американской компании на сумму $742 млн, в итоге общая стоимость покупки составит $14,9 млрд. Сделку планировались закрыть в III квартале 2024 г.