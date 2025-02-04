Вагенкнехт: сделка Вашингтона и Киева по металлам станет катастрофой для Европы
Сделка США и Украины по редкоземельным металлам в обмен на американскую помощь станет катастрофой для жителей Европы, написала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.
«Какие разговоры о мире в течение 24 часов? Трамп продолжит опосредованную войну, если Украина взамен будет поставлять редкоземельные металлы и другое сырье», – заявила она.
По словам Вагенкнехт, это «отличная сделка для США, но катастрофа для людей по всей Европе».
3 февраля Трамп заявил, что готов обменять американскую помощь Украине на редкоземельные металлы страны. Проекты по поддержке Украине были заморожены агентством США по международному развитию (USAID) 25 января в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи.
4 февраля украинское агентство УНИАН писало, что львиная доля редкоземельных металлов находится на территориях, контроль над которыми Киев потерял. Было отмечено, что, по оценке Forbes за 2023 г., общая стоимость полезных ископаемых на Украине достигала $15 трлн, при этом свыше 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что инициатива Трампа продолжить оказывать помощь Украине в обмен на ее редкоземельные ресурсы является предложением покупать американскую поддержку. По словам представителя Кремля, лучше вообще не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.