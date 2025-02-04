4 февраля украинское агентство УНИАН писало, что львиная доля редкоземельных металлов находится на территориях, контроль над которыми Киев потерял. Было отмечено, что, по оценке Forbes за 2023 г., общая стоимость полезных ископаемых на Украине достигала $15 трлн, при этом свыше 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.