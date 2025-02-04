Глава Приднестровья предложил продлить режим ЧП в экономике

Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через территорию Украины. Киев отказался продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В результате уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества, с начала года от последствий энергетического кризиса погибли шесть жителей республики.