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Глава Приднестровья предложил продлить режим ЧП в экономике

Ведомости

Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 5 февраля проведет заседание, на котором рассмотрит указ президента Вадима Красносельского о продлении режима чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщается на сайте местного парламента.

Режим ЧП в экономике был введен с 11 декабря 2024 г. в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье. Его действие на территории республики уже продлевалось на 30 суток с 9 января.

«В связи с текущей кризисной ситуацией президент ПМР Вадим Красносельский предложил снова продлить режим ЧП в экономике. Завтра Верховный совет ПМР рассмотрит данное предложение на третьем чрезвычайном заседании», – говорится в сообщении парламента.

Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через территорию Украины. Киев отказался продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В результате уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества, с начала года от последствий энергетического кризиса погибли шесть жителей республики.

30 января между Тирасполем и Кишиневом была достигнута договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля начал поступать газ, необходимый для функционирования газопровода. Кроме того, известно о готовности России осуществлять гуманитарные поставки газа в регион.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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