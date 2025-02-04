Глава Приднестровья предложил продлить режим ЧП в экономике
Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 5 февраля проведет заседание, на котором рассмотрит указ президента Вадима Красносельского о продлении режима чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщается на сайте местного парламента.
Режим ЧП в экономике был введен с 11 декабря 2024 г. в связи с прекращением поставок газа в Приднестровье. Его действие на территории республики уже продлевалось на 30 суток с 9 января.
«В связи с текущей кризисной ситуацией президент ПМР Вадим Красносельский предложил снова продлить режим ЧП в экономике. Завтра Верховный совет ПМР рассмотрит данное предложение на третьем чрезвычайном заседании», – говорится в сообщении парламента.
Ситуация с газом в Приднестровье осложнилась после прекращения с 1 января поставок российского природного ресурса через территорию Украины. Киев отказался продлить соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В результате уже месяц Приднестровье живет без отопления и с многочасовыми веерными отключениями электричества, с начала года от последствий энергетического кризиса погибли шесть жителей республики.
30 января между Тирасполем и Кишиневом была достигнута договоренность, в результате которой в ПМР с 1 февраля начал поступать газ, необходимый для функционирования газопровода. Кроме того, известно о готовности России осуществлять гуманитарные поставки газа в регион.