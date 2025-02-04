The Guardian: администрация Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе

20 января Трамп заявил, что США выйдут снова из Парижского соглашения по климату. Президент уже выводил США из Парижского соглашения в ходе своего первого президентского срока. Отмечается, что процесс растянулся на годы и был немедленно отменен бывшим главой государства Джо Байденом в 2021 г. Вероятнее всего, в этот раз выход из соглашения займет год, так как Трамп не будет связан первоначальными трехлетними обязательствами по договору.