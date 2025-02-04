The Guardian: администрация Трампа удаляет упоминания о климатическом кризисе
Администрация президента США Дональда Трампа начала удалять упоминания о климатическом кризисе в американском информационном поле, сообщает газета The Guardian.
Некоторые исследования ученых исчезли с веб-сайтов федерального правительства. По мнению критиков, эти действия могут затруднить общественное понимание климатического кризиса на фоне рекордно высоких температур, волны штормов и лесных пожаров.
Информация о климате пропала с нескольких сайтов крупных ведомств, также были удалены климатический портал на сайте министерства обороны США, основной раздел об изменении климата на сайте госдепартамента, страница об изменении климата на сайте Белого дома, климатический контент, предоставляемый министерством сельского хозяйства США, включая информацию об оценке уязвимости к лесным пожарам, и раздел «климат и устойчивость» на сайте министерства транспорта США. Кроме того, новое руководство департамента распорядилось отменить любые политические позиции, директивы или финансирование, «которые каким-либо образом касаются изменения климата, выбросов парниковых газов, расового равенства, гендерной идентичности, целей разнообразия, равноправия и инклюзивности, экологической справедливости или инициативы Justice40».
3 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что не исключено, что 2025 год войдет в тройку или пятерку самых жарких на Земле. Прогноз будет уточняться в середине года, и на данный момент не стоит серьезно относиться к таким расчетам.
20 января Трамп заявил, что США выйдут снова из Парижского соглашения по климату. Президент уже выводил США из Парижского соглашения в ходе своего первого президентского срока. Отмечается, что процесс растянулся на годы и был немедленно отменен бывшим главой государства Джо Байденом в 2021 г. Вероятнее всего, в этот раз выход из соглашения займет год, так как Трамп не будет связан первоначальными трехлетними обязательствами по договору.
Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Документ подписали представители 194 государств, включая Россию. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.