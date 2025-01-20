Трамп анонсировал выход США из Парижского соглашения по климату

Трамп уже выводил США из Парижского соглашения в ходе своего первого президентского срока. Отмечается, что процесс растянулся на годы и был немедленно отменен бывшим главой государства Джо Байденом в 2021 г. По данным агентства, вероятнее всего, в этот раз выход из соглашения займет год, так как Трамп не будет связан первоначальными трехлетними обязательствами по договору. В материале также указано, что в настоящее время США занимают второе место в мире по объему выбросов парниковых газов, уступая только Китаю, и их уход подрывает международные усилия по сокращению этих выбросов.