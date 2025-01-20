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Трамп анонсировал выход США из Парижского соглашения по климату

Ведомости

США выйдут снова из Парижского соглашения по климату, заявил американский президент Дональд Трамп. Его слова приводит Reuters.

Агентство отмечает, что таким шагом США окажутся в числе Ирана, Ливии и Йемена – стран, которые единственные в мире отказались поддержать соглашение 2015 г.

Трамп уже выводил США из Парижского соглашения в ходе своего первого президентского срока. Отмечается, что процесс растянулся на годы и был немедленно отменен бывшим главой государства Джо Байденом в 2021 г. По данным агентства, вероятнее всего, в этот раз выход из соглашения займет год, так как Трамп не будет связан первоначальными трехлетними обязательствами по договору. В материале также указано, что в настоящее время США занимают второе место в мире по объему выбросов парниковых газов, уступая только Китаю, и их уход подрывает международные усилия по сокращению этих выбросов.

Соглашение о борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Документ подписали представители 194 государств, включая Россию. Правительства договорились удерживать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С и постараться ограничить ее рост до 1,5°С. Согласно соглашению, их усилия в первую очередь будут направлены на сокращение выбросов парниковых газов.

20 января Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов. В своей инаугурационной речи он заявил, что с его приходом в США начнется «золотой век». «Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру», – подчеркнул Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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