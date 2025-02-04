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СМИ: Трамп может подписать указ о давлении на Иран по ядерному оружию

Администрация президента США намерена свести экспорт иранской нефти «к нулю»
Ведомости

Президент США Дональд Трамп может восстановить кампанию «максимального давления» на Иран, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на американского чиновника. Ограничения могут быть направлены на то, чтобы лишить Иран всех путей к получению ядерного оружия.

В рамках предполагаемых ограничений администрация Трампа намерена «свести экспорт иранской нефти к нулю», следует из сообщения. Указ Трампа может предписать министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, включая рестрикции против нарушающих санкционный режим.

Политика «максимального давления» на Иран действовала при первом сроке республиканца. О том что новая администрация США может возобновить кампанию, писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ноябре 2024 г. Собеседники газеты, знакомые с идеями Трампа, заявляли, что тактика давления будет использована для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с США.

В декабре 2024 г. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп рассматривает варианты, которые могли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, в том числе возможность превентивных авиаударов. Обсуждение происходит на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, который являлся союзником Ирана.

Собеседники WSJ также заявляли, что Трамп в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху говорил об обеспокоенности возможным выходом Ирана из-под контроля в ядерной сфере. В начале февраля Нетаньяху посетил США, став первым иностранным лидером, который встретился с Трампом после инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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