СМИ: Трамп может подписать указ о давлении на Иран по ядерному оружию

СМИ: Трамп может подписать указ о давлении на Иран по ядерному оружиюАдминистрация президента США намерена свести экспорт иранской нефти «к нулю»
Президент США Дональд Трамп может восстановить кампанию «максимального давления» на Иран, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на американского чиновника. Ограничения могут быть направлены на то, чтобы лишить Иран всех путей к получению ядерного оружия.
В рамках предполагаемых ограничений администрация Трампа намерена «свести экспорт иранской нефти к нулю», следует из сообщения. Указ Трампа может предписать министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, включая рестрикции против нарушающих санкционный режим.
Политика «максимального давления» на Иран действовала при первом сроке республиканца. О том что новая администрация США может возобновить кампанию, писала Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ноябре 2024 г. Собеседники газеты, знакомые с идеями Трампа, заявляли, что тактика давления будет использована для того, чтобы заставить Иран пойти на переговоры с США.
В декабре 2024 г. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп рассматривает варианты, которые могли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, в том числе возможность превентивных авиаударов. Обсуждение происходит на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, который являлся союзником Ирана.
Собеседники WSJ также заявляли, что Трамп в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху говорил об обеспокоенности возможным выходом Ирана из-под контроля в ядерной сфере. В начале февраля Нетаньяху посетил США, став первым иностранным лидером, который встретился с Трампом после инаугурации.