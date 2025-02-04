Телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится 4 февраля
Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 4 февраля. Об этом заявил старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро газете Politico.
В ответ на вопрос о том, может ли Трамп отменить действие торговых пошлин в отношении Китая, как это произошло с Мексикой и Канадой, Наварро сказал, что необходимо подождать итогов разговора двух лидеров.
«Это решать боссу», – подчеркнул он, имея в виду, что все зависит от решения Трампа (цитата по ТАСС).
27 января председатель КНР заявил, что его страна и США могут иметь партнерские и дружеские отношения. Он отметил, что США и Китай имеют общие интересы. Сотрудничество между странами может обеспечить пользу как для двух государств, так и для всего мира, отмечает глава КНР.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.
В понедельник Трамп объявил о «немедленной» приостановке торговых пошлин на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом сообщил о приостановке введения пошлин США на месяц.
В ответ на это Китай установил дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%. 3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. Ранее министерство коммерции КНР угрожало обратиться с иском в ВТО.