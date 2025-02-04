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Телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится 4 февраля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 4 февраля. Об этом заявил старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро газете Politico.

В ответ на вопрос о том, может ли Трамп отменить действие торговых пошлин в отношении Китая, как это произошло с Мексикой и Канадой, Наварро сказал, что необходимо подождать итогов разговора двух лидеров.

«Это решать боссу», – подчеркнул он, имея в виду, что все зависит от решения Трампа (цитата по ТАСС).

27 января председатель КНР заявил, что его страна и США могут иметь партнерские и дружеские отношения. Он отметил, что США и Китай имеют общие интересы. Сотрудничество между странами может обеспечить пользу как для двух государств, так и для всего мира, отмечает глава КНР.

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%.

В понедельник Трамп объявил о «немедленной» приостановке торговых пошлин на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом сообщил о приостановке введения пошлин США на месяц.

В ответ на это Китай установил дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%. 3 февраля Трамп объявил о запланированном разговоре с властями Китая в течение следующих суток для обсуждения вопроса пошлин. Ранее министерство коммерции КНР угрожало обратиться с иском в ВТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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