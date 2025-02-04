Телефонный разговор Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоится 4 февраля

27 января председатель КНР заявил, что его страна и США могут иметь партнерские и дружеские отношения. Он отметил, что США и Китай имеют общие интересы. Сотрудничество между странами может обеспечить пользу как для двух государств, так и для всего мира, отмечает глава КНР.