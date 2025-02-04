FT: Китай перенесет производство в другие страны для обхода пошлин США

Президент китайского производителя Brothersbox Майкл Лу заявил изданию, что многие экспортеры из Китая уже потеряли часть своего американского рынка за последние несколько лет после введения пошлин президентом США Дональдом Трампом во время его первого президентского срока. Он добавил, что в 2025 г. компания планирует перенести часть своего производства в ОАЭ, и выразил надежду, что сможет вернуть своих американских клиентов.