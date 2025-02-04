FT: Китай перенесет производство в другие страны для обхода пошлин США
Китайские производители собираются обойти пошлины США путем переноса производства в другие страны, в том числе на Ближний Восток. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
Согласно отчету Rhodium Group, прямая доля Китая в американском импорте снизилась на 8 п. п. с 2017 по 2023 г. Часть китайского производства переместилась в третьи страны. Доля американского импорта из Вьетнама и Мексики, к примеру, значительно увеличилась за указанный период, указывает газета.
Президент китайского производителя Brothersbox Майкл Лу заявил изданию, что многие экспортеры из Китая уже потеряли часть своего американского рынка за последние несколько лет после введения пошлин президентом США Дональдом Трампом во время его первого президентского срока. Он добавил, что в 2025 г. компания планирует перенести часть своего производства в ОАЭ, и выразил надежду, что сможет вернуть своих американских клиентов.
При этом некоторые опрошенные газетой аналитики усомнились в том, что китайские производственные мощности можно будет легко переместить за границу. По мнению одного из них, все, кто могли реализовать перемещение производства, уже это сделали.
На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Тарифы для Китая достигнут 10%, для Канады и Мексики они составят 25%.
4 февраля комитет по тарифным правилам Госсовета КНР объявил, что Китай с 10 февраля установит дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ составит 15%. На нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы также будет введен тариф в размере 10%.