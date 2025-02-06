Толстой призвал тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России
Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России необходимо тщательно расследовать, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.
Толстой напомнил, что с выходом США из ВОЗ ключевым спонсором организации станут структуры, на которые оказывает влияние предприниматель, один из создателей Microsoft Билл Гейтс. Толстой считает, что сейчас стоит вопрос о целесообразности членства России в ВОЗ, учитывая сомнительную репутацию Гейтса относительно здравоохранения.
«У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в "организации"», – написал Толстой.
Толстой считает, что на время расследования России нужно приостановить членство в ВОЗ, но лучше совсем покинуть организацию.
В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. Документ был утвержден им в первый же день после инаугурации. Трамп давно критиковал ВОЗ. В тексте указа среди причин выхода США называются «неправильное управление» в период пандемии COVID-19, а также требование «несправедливо обременительных выплат».
6 февраля стало известно, что Аргентина намерена выйти из ВОЗ. Президент Аргентины Хавьер Милей уже дал соответствующее поручение о выходе из ВОЗ министру иностранных дел Херардо Вертейну. Адорни также сказал, что управление пандемией ВОЗ наряду с решениями, принятыми бывшим президентом Альберто Фернандесом, привели Аргентину «к самому длительному карантину в истории человечества» и ее подверженности «политическому влиянию определенных стран».