Аргентина выйдет из ВОЗ вслед за США
Аргентина намерена выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни, передает Buenos Aires Herald. Решение было принято из-за «разногласий» правительства с организацией по поводу деятельности в период пандемии COVID-19.
Президент Аргентины Хавьер Милей уже дал соответствующее поручение о выходе из ВОЗ министру иностранных дел Херардо Вертейну. Адорни также сказал, что управление пандемией ВОЗ наряду с решениями, принятыми бывшим президентом Альберто Фернандесом, привели Аргентину «к самому длительному карантину в истории человечества» и ее подверженности «политическому влиянию определенных стран».
«Аргентинцы не позволят международной организации вмешиваться в наш суверенитет, не говоря уже о нашем здоровье», – сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что выход из ВОЗ не скажется на здравоохранении Аргентины.
В январе президент США Дональд Трамп также подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. Документ был утвержден им в первый же день после инаугурации. Трамп давно критиковал ВОЗ. В тексте указа среди причин выхода США называются «неправильное управление» в период пандемии COVID-19, а также требование «несправедливо обременительных выплат».
Ранее 5 февраля Buenos Aires Herald сообщала со ссылкой на источник в правительстве, что администрация Милея вслед за США рассматривает возможность выйти и из других международных организаций, которые требуют «миллионы долларов расходов и не приносят никакой пользы». Позже на брифинге Адорни подтвердил, что Аргентина анализирует выход из Парижского соглашения по изменению климата.
В феврале глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров повлиять на решение Трампа о выходе из организации, поскольку она из-за этого потеряла крупнейшего донора, сообщало Associated Press. За 2024 и 2025 гг. США выделили примерно $988 млн, что составило около 14% бюджета ВОЗ.