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Аргентина выйдет из ВОЗ вслед за США

Ведомости

Аргентина намерена выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни, передает Buenos Aires Herald. Решение было принято из-за «разногласий» правительства с организацией по поводу деятельности в период пандемии COVID-19.

Президент Аргентины Хавьер Милей уже дал соответствующее поручение о выходе из ВОЗ министру иностранных дел Херардо Вертейну. Адорни также сказал, что управление пандемией ВОЗ наряду с решениями, принятыми бывшим президентом Альберто Фернандесом, привели Аргентину «к самому длительному карантину в истории человечества» и ее подверженности «политическому влиянию определенных стран».

«Аргентинцы не позволят международной организации вмешиваться в наш суверенитет, не говоря уже о нашем здоровье», – сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что выход из ВОЗ не скажется на здравоохранении Аргентины.

В январе президент США Дональд Трамп также подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. Документ был утвержден им в первый же день после инаугурации. Трамп давно критиковал ВОЗ. В тексте указа среди причин выхода США называются «неправильное управление» в период пандемии COVID-19, а также требование «несправедливо обременительных выплат».

Ранее 5 февраля Buenos Aires Herald сообщала со ссылкой на источник в правительстве, что администрация Милея вслед за США рассматривает возможность выйти и из других международных организаций, которые требуют «миллионы долларов расходов и не приносят никакой пользы». Позже на брифинге Адорни подтвердил, что Аргентина анализирует выход из Парижского соглашения по изменению климата.

В феврале глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров повлиять на решение Трампа о выходе из организации, поскольку она из-за этого потеряла крупнейшего донора, сообщало Associated Press. За 2024 и 2025 гг. США выделили примерно $988 млн, что составило около 14% бюджета ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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