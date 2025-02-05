Аргентина выйдет из ВОЗ вслед за США

В январе президент США Дональд Трамп также подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ. Документ был утвержден им в первый же день после инаугурации. Трамп давно критиковал ВОЗ. В тексте указа среди причин выхода США называются «неправильное управление» в период пандемии COVID-19, а также требование «несправедливо обременительных выплат».