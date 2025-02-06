Минэк: Россия выделила Абхазии 343 млн рублей на зарплаты бюджетникам
Россия выделила Абхазии 343 млн руб. для выплаты зарплат врачам, учителям и сотрудникам правоохранительных органов, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, сообщает ТАСС.
Вольвач заявил, что у России и Абхазии сохранились дружеские отношения, подкрепленные международными договорами о сотрудничестве и взаимопомощи. Вольвач заверил, что все договоренности и принятые обязательства соблюдаются.
6 февраля стало известно, что в Абхазию были направлены средства финансовой поддержки для социально-экономического развития республики. Из сообщения Минфина следует, что средства были направлены в соответствии с соглашением между Абхазией и РФ, а также с договоренностями, достигнутыми в результате встречи министра финансов России Антона Силуанова и кандидата в президенты Абхазии на предстоящих выборах Бадры Гунбы.