Путин не планирует выступление по теме крушения самолета AZAL
Президент России Владимир Путин не планирует выступление по теме крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Крушение самолета AZAL рейса Баку – Грозный произошло 25 декабря 2024 г. в около казахстанского города Актау. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.
4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. При выполнении рейса был зафиксирован звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Далее фиксируется повторный звуковой удар. Экипаж посчитал, что произошло столкновение с птицами, и командир запросил у диспетчера ближайший аэродром для посадки.
Азербайджанское агентство APA 5 февраля сообщило, что Баку намерен обратиться в международный суд после публикации предварительного отчета. Песков говорил, что Москва внимательно изучит отчет минтранса Казахстана. В Росавиации, в свою очередь, заявили, что отчет по крушению носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах происшествия.