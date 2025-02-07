Путин не планирует выступление по теме крушения самолета AZAL

Крушение самолета AZAL рейса Баку – Грозный произошло 25 декабря 2024 г. в около казахстанского города Актау. На его борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, 38 человек погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что лайнер во время нахождения в воздушном пространстве России подвергся внешнему воздействию, что привело к полной потере управления.