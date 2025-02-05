Росавиация: в отчете Казахстана нет выводов о причинах крушения самолета в Актау
Опубликованный министерством транспорта Республики Казахстан предварительный отчет о расследовании крушения самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (Azal) носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Росавиация подчеркнула, что в предварительном отчете подтверждается, что самолет получил повреждения в результате внешнего воздействия. При этом в отчете не отражено, что Казахстан идентифицировал посторонние предметы, находящиеся внутри самолета, а у российской стороны такой возможности не было: эти элементы до сих пор не передали для экспертизы.
Также подтвердилась информация о том, что именно экипаж выбрал аэродром Актау для посадки, несмотря на предложенные Россией аэропорты Махачкалы и Минеральных Вод.
Кроме того, в отчете указано, что именно пилоты Azal транслировали российским диспетчерам информацию о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона.
Росавиация напоминает, что работа комиссии продолжается и заключительные выводы о причинах крушения самолета будут представлены в финальном отчете.
4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) около города Актау. Согласно данным бортового речевого самописца, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Кроме того, зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу и начало разгерметизации кабины. Далее фиксируется повторный звуковой удар. Командир по внутренней связи связался с бортпроводником для уточнения ситуации, на что тот доложил: «Взорвалось два сидения». Экипаж посчитал, что произошло столкновение с птицами, и командир запросил у диспетчера ближайший аэродром для посадки.
Воздушное судно выполняло регулярный пассажирский рейс J2-8243 по маршруту Баку – Грозный. После двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж принял решение на возврат в Баку. В процессе возврата были потеряны основные системы управления самолета.