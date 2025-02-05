Росавиация: в отчете Казахстана нет выводов о причинах крушения самолета в Актау

Росавиация подчеркнула, что в предварительном отчете подтверждается, что самолет получил повреждения в результате внешнего воздействия. При этом в отчете не отражено, что Казахстан идентифицировал посторонние предметы, находящиеся внутри самолета, а у российской стороны такой возможности не было: эти элементы до сих пор не передали для экспертизы.