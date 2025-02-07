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Гурулева хотят исключить из комитета Госдумы по обороне

Депутата могут перевести в комитет ГД по региональной политике и местному самоуправлению
Ведомости

Депутата Андрея Гурулева («Единая Россия») хотят вывести из состава комитета Госдумы по обороне, следует из проекта постановления, предложенного комиссией Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты.

«Вывести депутата Государственной думы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне», – следует из документа.

Гурулева хотят ввести в состав комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Проект будет рассмотрен советом Госдумы.

Депутат Гурулев является частым гостем политических ток-шоу, где выступает в роли эксперта по обороне. Он известен своими резкими высказываниями и предложениями. 4 октября 2024 г. Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на опыт СССР. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.

Инициатива вызвала критику в обществе, и спустя несколько дней председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с чайлдфри. В ноябре 2022 г. Гурулев предложил создать министерство информации и пропаганды. По его версии, Россия «проигрывает информационную войну» и это связано с отсутствием «единого управления этой темой». Депутат также поддерживал идею вернуться к практике двухлетней срочной службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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