Гурулева хотят исключить из комитета Госдумы по обороне

Инициатива вызвала критику в обществе, и спустя несколько дней председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с чайлдфри. В ноябре 2022 г. Гурулев предложил создать министерство информации и пропаганды. По его версии, Россия «проигрывает информационную войну» и это связано с отсутствием «единого управления этой темой». Депутат также поддерживал идею вернуться к практике двухлетней срочной службы.