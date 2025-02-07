Гурулева хотят исключить из комитета Госдумы по обороне

Гурулева хотят исключить из комитета Госдумы по оборонеДепутата могут перевести в комитет ГД по региональной политике и местному самоуправлению
Депутата Андрея Гурулева («Единая Россия») хотят вывести из состава комитета Госдумы по обороне, следует из проекта постановления, предложенного комиссией Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты.
«Вывести депутата Государственной думы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне», – следует из документа.
Гурулева хотят ввести в состав комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Проект будет рассмотрен советом Госдумы.
Депутат Гурулев является частым гостем политических ток-шоу, где выступает в роли эксперта по обороне. Он известен своими резкими высказываниями и предложениями. 4 октября 2024 г. Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на опыт СССР. По его мнению, вырученные средства можно было бы отправить на модернизацию детских домов.
Инициатива вызвала критику в обществе, и спустя несколько дней председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с чайлдфри. В ноябре 2022 г. Гурулев предложил создать министерство информации и пропаганды. По его версии, Россия «проигрывает информационную войну» и это связано с отсутствием «единого управления этой темой». Депутат также поддерживал идею вернуться к практике двухлетней срочной службы.