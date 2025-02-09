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Российские средства ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников ВСУ

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 9 февраля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 18 – нейтрализовали в Курской области, по четыре – в Орловской области и Краснодарском крае; по три – в Воронежской и Ростовской областях и по одному – в Брянской, Тульской областях и Республике Крым.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинскинского. Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько БПЛА были уничтожны в одном их районов с помощью авиации.

В ночь на 8 февраля дежурные средства ПВО сбили 36 украинских дронов над четырьмя регионами РФ. 18 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской, пять – над Белгородской и два над Краснодарским краем.

После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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