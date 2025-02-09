Российские средства ПВО за ночь уничтожили 35 беспилотников ВСУ
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 9 февраля. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 18 – нейтрализовали в Курской области, по четыре – в Орловской области и Краснодарском крае; по три – в Воронежской и Ростовской областях и по одному – в Брянской, Тульской областях и Республике Крым.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинскинского. Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.
Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что несколько БПЛА были уничтожны в одном их районов с помощью авиации.
В ночь на 8 февраля дежурные средства ПВО сбили 36 украинских дронов над четырьмя регионами РФ. 18 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской, пять – над Белгородской и два над Краснодарским краем.
После начала Вооруженными силами России спецоперации украинская армия регулярно пытается атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.