Захарова: Зеленский сам рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

«Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», – сказала она.