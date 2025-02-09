Захарова: Зеленский сам рассказал о сроках завершения конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сам ответил, как быстро можно завершить боевые действия, когда заявил, что республика ни дня не продержится без помощи США. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», – сказала она.
Представитель МИДа напомнила, что Москва была открыта к переговорному процессу еще до начала военной спецоперации.
Зеленский 5 февраля заявил, что «не уверен», что Украина сможет продолжать конфликт без помощи США. По его словам, без Соединенных Штатов «это может быть очень рискованно» и ударит по «нашей мощи и нашим способностям», а Киев может не удержать территории. Глава государства добавил, что пока Вашингтон продолжает оказывать помощь, также начаты переговоры о предоставлении новых пакетов военной поддержки.
Дональд Трамп, который вступил в должность президента США 20 января, в своей предвыборной программе не раз упоминал, что сможет закончить украинский конфликт за один день, затем его команда стала говорить о возможности урегулирования в течение полугода. The Wall Street Journal в конце января писала, что Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике. На Украине после этого заявили, что такие «мирные планы» существуют только в медийном пространстве.