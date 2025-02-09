Армия Израиля объявила о расширении операции на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля, общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция страны 21 января начали широкомасштабную военную операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда сообщил, что Израиль действует «последовательно и решительно против иранской оси во всех местах, куда она протягивает свои щупальца, – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и в Иудее и Самарии». Ожидается, что наступление израильских военных продлится еще несколько недель.