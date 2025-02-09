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Армия Израиля объявила о расширении операции на Западном берегу Иордана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять контртеррористическое наступление на севере Западного берега реки Иордан, ее войска начали действовать в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильской армии.

Израильские войска зашли в лагерь Нур-Шамс в районе города Тулькарм в ночь на 9 февраля. По данным ЦАХАЛ, в результате операции были убиты несколько террористов, также задержаны находящиеся в розыске палестинцы.

Армия обороны Израиля, общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция страны 21 января начали широкомасштабную военную операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда сообщил, что Израиль действует «последовательно и решительно против иранской оси во всех местах, куда она протягивает свои щупальца, – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и в Иудее и Самарии». Ожидается, что наступление израильских военных продлится еще несколько недель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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