Армия Израиля объявила о расширении операции на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает расширять контртеррористическое наступление на севере Западного берега реки Иордан, ее войска начали действовать в лагере палестинских беженцев Нур-Шамс. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление израильской армии.
Израильские войска зашли в лагерь Нур-Шамс в районе города Тулькарм в ночь на 9 февраля. По данным ЦАХАЛ, в результате операции были убиты несколько террористов, также задержаны находящиеся в розыске палестинцы.
Армия обороны Израиля, общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция страны 21 января начали широкомасштабную военную операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда сообщил, что Израиль действует «последовательно и решительно против иранской оси во всех местах, куда она протягивает свои щупальца, – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и в Иудее и Самарии». Ожидается, что наступление израильских военных продлится еще несколько недель.