Нетаньяху заявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля начали широкомасштабную военную операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Мы действуем последовательно и решительно против иранской оси во всех местах, куда она протягивает свои щупальца, – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и в Иудее и Самарии. И на этом мы не остановимся», – написал Нетаньяху.
Армейская пресс-служба также подтвердила информацию о начале контртеррористической операции в Дженине. Более подробную информацию обещали представить позже.
Бои в секторе Газа начались с 7 октября 2023 г. после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у группировки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 000 человек.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого палестинские боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.