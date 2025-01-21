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Нетаньяху заявил о начале операции «Железная стена» на Западном берегу Иордана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля начали широкомасштабную военную операцию «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы действуем последовательно и решительно против иранской оси во всех местах, куда она протягивает свои щупальца, – в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и в Иудее и Самарии. И на этом мы не остановимся», – написал Нетаньяху.

Армейская пресс-служба также подтвердила информацию о начале контртеррористической операции в Дженине. Более подробную информацию обещали представить позже.

Бои в секторе Газа начались с 7 октября 2023 г. после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у группировки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 000 человек.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого палестинские боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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