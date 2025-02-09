Саудовская Аравия осудила предложения Израиля о переселении палестинцев

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий». Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами». 6 февраля МИД Египта заявил, что предложение Трампа о передаче сектора Газа США «разрушит» режим прекращения огня и повлечет за собой возобновление боевых действий в анклаве.