Саудовская Аравия осудила предложения Израиля о переселении палестинцев
Саудовская Аравия считает неприемлемыми высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о выселении палестинцев с их земель, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.
Нетаньяху 6 февраля поправил интервьюера, который оговорился, назвав Палестину «саудовским государством», пишет Reuters. После этого он предположил, что палестинское государство можно было бы создать в Саудовской Аравии, поскольку «у них много территории».
В заявлении МИД Саудовской Аравии, указывает агентство, нет прямой отсылки к высказываниям Нетаньяху, хотя его имя упоминается.
«Это оккупационное экстремистское мышление не понимает, что означает палестинская территория для братского народа Палестины и его сознательную, историческую и правовую связь с этой землей», – приводит агентство заявление.
Египет и Иордания также осудили израильские предложения, а Каир счел эту идею «прямым нарушением суверенитета Саудовской Аравии», пишет Reuters.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий». Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами». 6 февраля МИД Египта заявил, что предложение Трампа о передаче сектора Газа США «разрушит» режим прекращения огня и повлечет за собой возобновление боевых действий в анклаве.