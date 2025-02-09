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Саудовская Аравия осудила предложения Израиля о переселении палестинцев

Ведомости

Саудовская Аравия считает неприемлемыми высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о выселении палестинцев с их земель, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства. 

Нетаньяху 6 февраля поправил интервьюера, который оговорился, назвав Палестину «саудовским государством», пишет Reuters. После этого он предположил, что палестинское государство можно было бы создать в Саудовской Аравии, поскольку «у них много территории».

В заявлении МИД Саудовской Аравии, указывает агентство, нет прямой отсылки к высказываниям Нетаньяху, хотя его имя упоминается.

«Это оккупационное экстремистское мышление не понимает, что означает палестинская территория для братского народа Палестины и его сознательную, историческую и правовую связь с этой землей», – приводит агентство заявление.

Египет и Иордания также осудили израильские предложения, а Каир счел эту идею «прямым нарушением суверенитета Саудовской Аравии», пишет Reuters. 

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий». Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами». 6 февраля МИД Египта заявил, что предложение Трампа о передаче сектора Газа США «разрушит» режим прекращения огня и повлечет за собой возобновление боевых действий в анклаве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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