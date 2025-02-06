Египет заявил о риске возобновления боевых действий в Газе из-за плана Трампа
Предложение президента США Дональда Трампа о передаче сектора Газа США после завершения конфликта на Ближнем Востоке «разрушит» режим прекращения огня и повлечет за собой возобновление боевых действий в анклаве, сообщили в министерстве иностранных дел Египта. Заявление ведомства передает The Guardian.
«Египет подчеркивает катастрофические последствия этого безответственного предложения, которое подрывает переговоры о прекращении огня и может спровоцировать возобновление боевых действий», – заявили в египетском МИДе.
О намерении Трампа переселить жителей Газы также высказались должностные лица Иордании, пишет The Guardian. Власти королевства заявили, что это предложение может подорвать национальную безопасность страны и не может быть принято.
Ранее президент США заявил, что «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий». Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами».
The Guardian сообщал, что после того, как Трамп предложил «захватить» территорию Газы, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным подготовить планы, позволяющие палестинцам, которые желают покинуть сектор Газа, уйти оттуда.
В ответ на это палестинская группировка «Хамас» призвала к срочному саммиту арабских стран. Представитель группировки Хазем Касем заявил, что план Трампа является заявлением о намерении оккупировать палестинскую территорию. Представитель группировки назвал заявление Трампа «совершенно неприемлемым». В «Хамасе» считают, что саммит необходим, чтобы противостоять проекту переселения жителей Газы и отвергнуть план Трампа.
«Мы не согласны с заменой одной оккупации другой», – заявил Касем.