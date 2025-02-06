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Египет заявил о риске возобновления боевых действий в Газе из-за плана Трампа

Ведомости

Предложение президента США Дональда Трампа о передаче сектора Газа США после завершения конфликта на Ближнем Востоке «разрушит» режим прекращения огня и повлечет за собой возобновление боевых действий в анклаве, сообщили в министерстве иностранных дел Египта. Заявление ведомства передает The Guardian.

«Египет подчеркивает катастрофические последствия этого безответственного предложения, которое подрывает переговоры о прекращении огня и может спровоцировать возобновление боевых действий», – заявили в египетском МИДе.

О намерении Трампа переселить жителей Газы также высказались должностные лица Иордании, пишет The Guardian. Власти королевства заявили, что это предложение может подорвать национальную безопасность страны и не может быть принято.

Ранее президент США заявил, что «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий». Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами».

The Guardian сообщал, что после того, как Трамп предложил «захватить» территорию Газы, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным подготовить планы, позволяющие палестинцам, которые желают покинуть сектор Газа, уйти оттуда.

В ответ на это палестинская группировка «Хамас» призвала к срочному саммиту арабских стран. Представитель группировки Хазем Касем заявил, что план Трампа является заявлением о намерении оккупировать палестинскую территорию. Представитель группировки назвал заявление Трампа «совершенно неприемлемым». В «Хамасе» считают, что саммит необходим, чтобы противостоять проекту переселения жителей Газы и отвергнуть план Трампа.

«Мы не согласны с заменой одной оккупации другой», – заявил Касем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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