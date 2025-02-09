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Путин на следующей неделе проведет совещания с кабмином и членами Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с членами Совета безопасности РФ и правительством, сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Журналист сообщил, что главу государства на следующей неделе «ожидает много других событий».

В ходе предыдущего совещания 7 февраля Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили развитие Калининградской области, передавал Кремль. 31 января глава государства обсудил с членами Совбеза один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. С докладом тогда выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что побеседовал по телефону с Путиным о ситуации на Украине. В Кремле не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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