Путин на следующей неделе проведет совещания с кабмином и членами Совбеза
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с членами Совета безопасности РФ и правительством, сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Журналист сообщил, что главу государства на следующей неделе «ожидает много других событий».
В ходе предыдущего совещания 7 февраля Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили развитие Калининградской области, передавал Кремль. 31 января глава государства обсудил с членами Совбеза один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. С докладом тогда выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Президент США Дональд Трамп заявил на этой неделе, что побеседовал по телефону с Путиным о ситуации на Украине. В Кремле не подтвердили и не опровергли эту информацию.