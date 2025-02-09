WP: нелегальные мигранты попали в «черную дыру» в Гуантанамо

Четыре адвоката рассказали газете, что мигрантам отказывают в юридической помощи. По их словам, даже если Трамп признает Tren de Aragua террористической, обвиняемых в участии в ней нельзя держать под стражей в учреждениях, предусмотренных только для лиц, связанных с группировками, ответственными за атаки 11 сентября 2001 г. Юрист из Центра конституционных прав Дж. Уэллс Диксон заметил, что этот объект был создан для подозреваемых в терроризме, чтобы «психологически сломить заключенных». Другие адвокаты уточнили изданию, что он управляется как тюрьма строгого режима.