WP: нелегальные мигранты попали в «черную дыру» в Гуантанамо
Нелегальные мигранты, содержащиеся в центре задержаний на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, оказались в «юридической черной дыре». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на юристов.
Имена задержанных и предъявленные им обвинения не сообщаются. В администрации президента США Дональда Трампа говорили, что задержанными являются предполагаемые члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Их разместили на военном объекте, известном как «Лагерь 6», где до этого содержались заключенные, связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Четыре адвоката рассказали газете, что мигрантам отказывают в юридической помощи. По их словам, даже если Трамп признает Tren de Aragua террористической, обвиняемых в участии в ней нельзя держать под стражей в учреждениях, предусмотренных только для лиц, связанных с группировками, ответственными за атаки 11 сентября 2001 г. Юрист из Центра конституционных прав Дж. Уэллс Диксон заметил, что этот объект был создан для подозреваемых в терроризме, чтобы «психологически сломить заключенных». Другие адвокаты уточнили изданию, что он управляется как тюрьма строгого режима.
«Условия там не соответствуют санитарным нормам. Насколько я понимаю, они отвратительные. Там грязно. Они находятся на тропическом острове, где скапливаются насекомые, песок и жара, а кондиционер постоянно отключается», – подчеркнула адвокат Алка Прадхан.
30 января Белый дом сообщил, что Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности США принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей самых опасных преступников из числа иностранцев, находящихся в стране незаконно. Целями указа назывались остановка вторжения на границе, ликвидация преступных картелей и восстановление национального суверенитета США.
В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. По данным Института миграционной политики США, число нелегалов достигает 11 млн человек, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса.