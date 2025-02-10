В ГД внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

До 25 февраля всем гражданам России, которые получают страховую пенсию, будут выплачены суммы, проиндексированные на 9,5%, сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина. С 1 января текущего года страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. 22 января президент РФ Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за 2024 г., которая, по данным Росстата, составила 9,5%.