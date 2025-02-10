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В ГД внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

В Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает перерасчет пенсий работающим пенсионерам – максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента для этой категории граждан предлагается повысить до 10 баллов. Об инициативе сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) в своем Telegram-канале.

Нилов отметил, что перерасчет пенсий происходит ежегодно 1 августа, при этом размер выплат зависит от количества заработанных пенсионером баллов. Депутат обратил внимание на то, что для любого работающего гражданина максимальное количество страховых пенсионных баллов составляет 10, но для работающего пенсионера – только три балла.

«Где справедливость? Вносим законопроект, согласно которому максимальная сумма баллов для работающих пенсионеров повышается до 10», – написал парламентарий.

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях».

До 25 февраля всем гражданам России, которые получают страховую пенсию, будут выплачены суммы, проиндексированные на 9,5%, сообщала  член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина. С 1 января текущего года страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. 22 января президент РФ Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за 2024 г., которая, по данным Росстата, составила 9,5%.

9 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты в первоочередном порядке рассмотрят законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции. Спикер ГД подчеркнул, что военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов должны как можно быстрее получить повышенные выплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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