МИД: Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с объединениями с участием РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. При этом Песков добавил, что «это суверенное право», и напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя». Пашинян говорил, что страна «неплохо» себя чувствует в ЕАЭС, это подтверждается цифрами.