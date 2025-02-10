МИД: Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с объединениями с участием РФ
Западные страны подстрекают Армению к разрыву отношений с объединениями, в которых участвует Россия. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
«В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле, разведывательную, миссию ЕС закрепиться "на земле". Грезит о том, чтобы заменить собой Россию для республики», – указал Галузин.
Замминистра указал, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является краеугольным камнем безопасности Армении, а Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – залогом экономического благополучия страны.
Профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в Евросоюз 24 января. Ранее правительство республики одобрило проект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. При этом Песков добавил, что «это суверенное право», и напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя». Пашинян говорил, что страна «неплохо» себя чувствует в ЕАЭС, это подтверждается цифрами.