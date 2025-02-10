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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Ведомости

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, ночью 10 февраля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в небе над шестью регионами России. Семь БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, еще три дрона сбили над Брянской областью. Над территорией Ростовской области российские силы ликвидировали два беспилотника. По одному дрону было перехвачено в небе над Крымом, в Белгородской и Курской областями.

7 февраля Минобороны сообщило о взятии Дзержинска. Министр обороны РФ Андрей Белоусов после этого поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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