ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Средства противовоздушной обороны уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, ночью 10 февраля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в небе над шестью регионами России. Семь БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, еще три дрона сбили над Брянской областью. Над территорией Ростовской области российские силы ликвидировали два беспилотника. По одному дрону было перехвачено в небе над Крымом, в Белгородской и Курской областями.
7 февраля Минобороны сообщило о взятии Дзержинска. Министр обороны РФ Андрей Белоусов после этого поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач.