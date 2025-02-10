ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

По данным оборонного ведомства, ночью 10 февраля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в небе над шестью регионами России. Семь БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, еще три дрона сбили над Брянской областью. Над территорией Ростовской области российские силы ликвидировали два беспилотника. По одному дрону было перехвачено в небе над Крымом, в Белгородской и Курской областями.