Минобороны: ВСУ стянули восемь бригад при попытке удержать Дзержинск

При установлении контроля над городом особо отличились военные 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51 армии и добровольческого формирования «Ветераны». Украинские военные превратили Дзержинск в укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Почти каждое здание представляло из себя оборудованную и защищенную долговременную огневую точку. Для обороны использовались терриконы и шахты, которые находились в северной и западной частях города. Взятие под контроль этого узла обороны открывает дорогу для установления контроля над Константиновкой и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ.