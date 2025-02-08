Минобороны: ВСУ стянули восемь бригад при попытке удержать Дзержинск
Для удержания города Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули восемь бригад, среди которых были представители батальона «Азов»
При установлении контроля над городом особо отличились военные 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51 армии и добровольческого формирования «Ветераны». Украинские военные превратили Дзержинск в укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Почти каждое здание представляло из себя оборудованную и защищенную долговременную огневую точку. Для обороны использовались терриконы и шахты, которые находились в северной и западной частях города. Взятие под контроль этого узла обороны открывает дорогу для установления контроля над Константиновкой и выходу во фланг краматорской группировки ВСУ.
По данным оборонного ведомства, для удержания города и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 000 военных, включая бригаду «Азов» и подразделения иностранных наемников. В ходе боевых действий за Дзержинск потери противника составили более 70% личного состава группировки (свыше 26 000 военных). Ликвидированы свыше 240 танков и иных бронированных машин, более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.
Площадь взятой под контроль плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 кв. км. В ходе операции по взятию города под контроль российских сил перешли 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 кв. км территории. Общее продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в глубину обороны противника составило более 13 км. Сейчас группировка войск «Центр» продолжает устанавливать контроль над остальными населенными пунктами, которые входят в Торецкую агломерацию.
7 февраля ВС РФ установили контроль над Дзержинском. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 132 отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена республики, 9 отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена республики и 1 отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригад за успешное выполнение боевых задач при взятии города под контроль.
Дзержинск является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 г. общее количество жителей Торецкой агломерации составляло более 73 500 человек, непосредственно в Дзержинске – около 35 000 горожан.