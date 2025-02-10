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Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над шестью регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 дронов в небе над шестью российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над Краснодарским краем, еще три – над Брянской областью. Над территорией Ростовской области российские военные уничтожили два беспилотника. Кроме того, по одному дрону было перехвачено в небе над Крымом, а также Белгородской и Курской областями.

Ночная атака БПЛА привела к повреждению жилкомплекса «Центральный» в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Обломки сбитого над городом дрона упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. Пострадавших, по предварительным данным, нет, на месте работают спецслужбы и правоохранители.

Кроме того, обломки еще одного сбитого БПЛА повредили частный дом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Обошлось без пострадавших.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ночного налета дронов на регион пострадавших и разрушений нет, ведется работа оперативных и экстренных служб. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также опубликовал сообщение об отсутствии пострадавших и разрушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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