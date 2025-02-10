Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над шестью регионами России

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над Краснодарским краем, еще три – над Брянской областью. Над территорией Ростовской области российские военные уничтожили два беспилотника. Кроме того, по одному дрону было перехвачено в небе над Крымом, а также Белгородской и Курской областями.