Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над шестью регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 дронов в небе над шестью российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты над Краснодарским краем, еще три – над Брянской областью. Над территорией Ростовской области российские военные уничтожили два беспилотника. Кроме того, по одному дрону было перехвачено в небе над Крымом, а также Белгородской и Курской областями.
Ночная атака БПЛА привела к повреждению жилкомплекса «Центральный» в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Обломки сбитого над городом дрона упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания. Пострадавших, по предварительным данным, нет, на месте работают спецслужбы и правоохранители.
Кроме того, обломки еще одного сбитого БПЛА повредили частный дом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Обошлось без пострадавших.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ночного налета дронов на регион пострадавших и разрушений нет, ведется работа оперативных и экстренных служб. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также опубликовал сообщение об отсутствии пострадавших и разрушений.