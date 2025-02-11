Трамп рассмотрит вопрос освобождения Австралии от пошлин на сталь и алюминий

10 февраля Трамп заявил, что объявит о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Он также анонсировал, что 11 или 12 февраля объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другое государство приняло такие меры в отношении США. В этот же день Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.