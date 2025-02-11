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Трамп рассмотрит вопрос освобождения Австралии от пошлин на сталь и алюминий

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность освобождения Австралии от пошлин в 25% на сталь и алюминий. Он сообщил об этом после телефонного разговора с премьер-министром страны Энтони Альбанезе, во время которого которого обсуждались вопросы безопасности и экономические отношения между двумя странами, пишет The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что Трамп подписал указы об установлении тарифов на сталь и алюминий в течение нескольких часов после телефонного звонка, заявив, что «исключений не будет» и что Австралии будет трудно добиться особого отношения. При этом президент добавил, что «внимательно рассмотрит» просьбу Австралии.

«Я только что разговаривал с ним [Альбанезе]. Очень приятный человек. <…> У нас профицит с Австралией, одним из немногих государств, и причина в том, что они покупают много самолетов. <…> Я сказал ему, что мы обязательно это рассмотрим», – сказал Трамп.

Альбанезе заявил о переговорах с Трампом утром 11 февраля. По его словам, он уведомил американского лидера об австралийских инвестициях в США и о том, как они помогут создать рабочие места в Америке.

10 февраля Трамп заявил, что объявит о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Он также анонсировал, что 11 или 12 февраля объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другое государство приняло такие меры в отношении США. В этот же день Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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