Трамп рассмотрит вопрос освобождения Австралии от пошлин на сталь и алюминий
Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность освобождения Австралии от пошлин в 25% на сталь и алюминий. Он сообщил об этом после телефонного разговора с премьер-министром страны Энтони Альбанезе, во время которого которого обсуждались вопросы безопасности и экономические отношения между двумя странами, пишет The Sydney Morning Herald.
Отмечается, что Трамп подписал указы об установлении тарифов на сталь и алюминий в течение нескольких часов после телефонного звонка, заявив, что «исключений не будет» и что Австралии будет трудно добиться особого отношения. При этом президент добавил, что «внимательно рассмотрит» просьбу Австралии.
«Я только что разговаривал с ним [Альбанезе]. Очень приятный человек. <…> У нас профицит с Австралией, одним из немногих государств, и причина в том, что они покупают много самолетов. <…> Я сказал ему, что мы обязательно это рассмотрим», – сказал Трамп.
Альбанезе заявил о переговорах с Трампом утром 11 февраля. По его словам, он уведомил американского лидера об австралийских инвестициях в США и о том, как они помогут создать рабочие места в Америке.
10 февраля Трамп заявил, что объявит о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Он также анонсировал, что 11 или 12 февраля объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другое государство приняло такие меры в отношении США. В этот же день Европейская комиссия опубликовала заявление, в котором сообщила, что не видит оснований для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.