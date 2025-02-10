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ЕС не видит оснований для введения США пошлин на сталь и алюминий

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) не наблюдает причин для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.

Согласно сообщению, на данный момент ЕК не получала официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на товары из ЕС.

«Мы не будем реагировать на общие заявления без подробностей или письменных разъяснений. ЕС не видит оснований для введения пошлин на свой экспорт», – сказано в заявлении.

Еврокомиссия также заявила, что намерена реагировать в целях обеспечения защиты интересов европейских предприятий, работников и потребителей «от необоснованных мер». ЕК считает, что введение тарифов «было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций».

10 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что объявит об установлении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Кроме того, американский лидер анонсировал, что 11 или 12 февраля он объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другая страна приняла такие меры в отношении США.

2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Сообщалось, что пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Впоследствии тарифы для Канады и Мексики были отложены. В качестве ответной реакции Пекин ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США, которые вступают в силу с 10 февраля. 7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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