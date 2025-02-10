ЕС не видит оснований для введения США пошлин на сталь и алюминий
Европейская комиссия (ЕК) не наблюдает причин для установления США пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕК.
Согласно сообщению, на данный момент ЕК не получала официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на товары из ЕС.
«Мы не будем реагировать на общие заявления без подробностей или письменных разъяснений. ЕС не видит оснований для введения пошлин на свой экспорт», – сказано в заявлении.
Еврокомиссия также заявила, что намерена реагировать в целях обеспечения защиты интересов европейских предприятий, работников и потребителей «от необоснованных мер». ЕК считает, что введение тарифов «было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций».
10 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что объявит об установлении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия. Кроме того, американский лидер анонсировал, что 11 или 12 февраля он объявит о «взаимных тарифах» – введении импортных пошлин на товары в случаях, когда другая страна приняла такие меры в отношении США.
2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Сообщалось, что пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Впоследствии тарифы для Канады и Мексики были отложены. В качестве ответной реакции Пекин ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США, которые вступают в силу с 10 февраля. 7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов.