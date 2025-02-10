ЕС не видит оснований для введения США пошлин на сталь и алюминий

2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Сообщалось, что пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Впоследствии тарифы для Канады и Мексики были отложены. В качестве ответной реакции Пекин ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США, которые вступают в силу с 10 февраля. 7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая для борьбы с поставками синтетических опиоидов.