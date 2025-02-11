Reuters: США предложат ЕС закупить больше американского оружия для Украины
Администрация президента США Дональда Трампа предложит европейским странам увеличить закупки американского оружия для Украины в преддверии возможных переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.
Собеседники пояснили, что такой план должен улучшить переговорные позиции Украины. На этой неделе спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог обсудит его со странами Евросоюза на Мюнхенской конференции по безопасности.
Сам Келлог в комментарии Reuters не подтвердил эту информацию. По его словам, США всегда хотят продавать оружие, сделанное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны. Есть много вариантов и рассматриваются все из них. Спецпосланник Трампа добавил, что Украина продолжает получать оружие, поставки которого были одобрены при президенте США Джо Байдене.
9 февраля советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп планирует завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности страны будут полностью возложены на Европу.
9 февраля Трамп рассказал New York Post, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Президент США не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали лидеры России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».