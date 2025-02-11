Reuters: США предложат ЕС закупить больше американского оружия для Украины

Сам Келлог в комментарии Reuters не подтвердил эту информацию. По его словам, США всегда хотят продавать оружие, сделанное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны. Есть много вариантов и рассматриваются все из них. Спецпосланник Трампа добавил, что Украина продолжает получать оружие, поставки которого были одобрены при президенте США Джо Байдене.