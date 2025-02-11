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Reuters: США предложат ЕС закупить больше американского оружия для Украины

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа предложит европейским странам увеличить закупки американского оружия для Украины в преддверии возможных переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Собеседники пояснили, что такой план должен улучшить переговорные позиции Украины. На этой неделе спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог обсудит его со странами Евросоюза на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сам Келлог в комментарии Reuters не подтвердил эту информацию. По его словам, США всегда хотят продавать оружие, сделанное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны. Есть много вариантов и рассматриваются все из них. Спецпосланник Трампа добавил, что Украина продолжает получать оружие, поставки которого были одобрены при президенте США Джо Байдене.

9 февраля советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп планирует завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности страны будут полностью возложены на Европу.

9 февраля Трамп рассказал New York Post, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Президент США не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали лидеры России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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