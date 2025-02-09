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Уолтц: Трамп собирается возложить гарантии безопасности Украины на Европу

Ведомости

Президент США Дональд Трамп собирается завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности страны будут возложены на Европу. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC.

«Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а потом вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», – уточнил Уолтц.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне.

9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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