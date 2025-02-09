Уолтц: Трамп собирается возложить гарантии безопасности Украины на Европу
Президент США Дональд Трамп собирается завершить конфликт на Украине, после чего вопросы гарантий безопасности страны будут возложены на Европу. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NBC.
«Президент Трамп намерен завершить этот конфликт, а потом вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», – уточнил Уолтц.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне.
9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.