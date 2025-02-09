Уолтц: Трамп собирается возложить гарантии безопасности Украины на Европу

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне.