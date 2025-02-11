Песков: значительная часть Украины хочет стать Россией

«Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там уже будут», – сказал американский лидер, пояснив, что на Украине «невероятно ценная земля» с точки зрения «редкоземельных элементов, нефти и газа, а также других ресурсов».