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Песков: значительная часть Украины хочет стать Россией

Ведомости

Значительная часть Украины хочет стать Россией – это факт. Таким образом пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина может в будущем стать частью России, сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Любое явление происходит с вероятностью в 50%. Или да, или нет. Больше я не могу сказать», – заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что значительная часть Украины хочет стать РФ, а четыре региона уже вошли в состав России. Песков напомнил, что люди там стояли в очередях, несмотря на множество опасностей, чтобы проголосовать на референдумах за вступление в РФ.

«Это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», – пояснил Песков.

11 февраля в интервью Fox News президент США Дональд Трамп не исключил, что когда-нибудь Украина может стать частью России.

«Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там уже будут», – сказал американский лидер, пояснив, что на Украине «невероятно ценная земля» с точки зрения «редкоземельных элементов, нефти и газа, а также других ресурсов».

3 февраля Трамп сообщал о своей готовности обменять помощь, оказываемую США Украине, на редкоземельные металлы, добываемые на ее территории. Но 4 февраля СМИ сообщили, что значительная часть редкоземельных элементов, которые привлекли внимание американского лидера, расположена на территориях, которые вышли из-под контроля Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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