Песков: значительная часть Украины хочет стать Россией
Значительная часть Украины хочет стать Россией – это факт. Таким образом пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина может в будущем стать частью России, сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
«Любое явление происходит с вероятностью в 50%. Или да, или нет. Больше я не могу сказать», – заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что значительная часть Украины хочет стать РФ, а четыре региона уже вошли в состав России. Песков напомнил, что люди там стояли в очередях, несмотря на множество опасностей, чтобы проголосовать на референдумах за вступление в РФ.
«Это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», – пояснил Песков.
11 февраля в интервью Fox News президент США Дональд Трамп не исключил, что когда-нибудь Украина может стать частью России.
«Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там уже будут», – сказал американский лидер, пояснив, что на Украине «невероятно ценная земля» с точки зрения «редкоземельных элементов, нефти и газа, а также других ресурсов».
3 февраля Трамп сообщал о своей готовности обменять помощь, оказываемую США Украине, на редкоземельные металлы, добываемые на ее территории. Но 4 февраля СМИ сообщили, что значительная часть редкоземельных элементов, которые привлекли внимание американского лидера, расположена на территориях, которые вышли из-под контроля Киева.