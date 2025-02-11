Госдума исключила депутата «Единой России» Гурулева из комитета по обороне

Гурулев является частым гостем политических ток-шоу и известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, в октябре 2024 г. в эфире телеканала «Царьград» он предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на опыт СССР. Спустя несколько дней председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка и предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения.