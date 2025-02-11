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Госдума исключила депутата «Единой России» Гурулева из комитета по обороне

Ведомости

Депутат Андрей Гурулев («Единая Россия») исключен из состава комитета Госдумы по обороне. Проект постановления, предложенный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты, был почти единогласно принят парламентариями на пленарном заседании 11 февраля. За проголосовали 416 депутатов, воздержался один человек.

Согласно утвержденному документу, Гурулев войдет в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Сам парламентарий ранее в феврале поддержал решение. В своем Telegram-канале он пояснил, что переход в другой комитет продиктован его «активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах». 

Гурулев является частым гостем политических ток-шоу и известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, в октябре 2024 г. в эфире телеканала «Царьград» он предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на опыт СССР. Спустя несколько дней председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка и предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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