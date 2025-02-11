Госдума исключила депутата «Единой России» Гурулева из комитета по обороне
Депутат Андрей Гурулев («Единая Россия») исключен из состава комитета Госдумы по обороне. Проект постановления, предложенный комиссией по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты, был почти единогласно принят парламентариями на пленарном заседании 11 февраля. За проголосовали 416 депутатов, воздержался один человек.
Согласно утвержденному документу, Гурулев войдет в состав комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Сам парламентарий ранее в феврале поддержал решение. В своем Telegram-канале он пояснил, что переход в другой комитет продиктован его «активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах».
Гурулев является частым гостем политических ток-шоу и известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, в октябре 2024 г. в эфире телеканала «Царьград» он предложил ввести налог на бездетность, ссылаясь на опыт СССР. Спустя несколько дней председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать ребенка и предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения.