Белый дом сообщил об освобождении экс-сотрудника посольства США в России Фогеля

Белый дом сообщил об освобождении экс-сотрудника посольства США в России ФогеляНад сделкой работал специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Уиткофф
Россия освободила бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Над сделкой работал специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, говорится в сообщении Белого дома.
Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Уиткофф по указанию американского президента Дональда Трампа вывез Фогеля из России. Никаких подробностей о проведенной сделке американские чиновники не предоставили.
Уолтц отмечает, что прошедшее возвращение Фогеля является «хорошим знаком» на фоне переговоров США и России относительно конфликта на Украине и потенциального улучшения отношений двух стран.
«Сегодня вечером Марк Фогель окажется на американской земле и воссоединится со своей семьей и близкими благодаря лидерству президента Трампа», – говорится в заявлении Уолтца.
Российская сторона пока официально не комментировала произошедшее.
Семья экс-сотрудника посольства США поблагодарила Трампа за содействие в его освобождении. «Мы безмерно благодарны и испытываем облегчение и радость от того, что после более чем трех лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец возвращается домой», – говорится в заявлении жены Фогеля Джейн Фогель и его сыновей Итана и Сэма.
Марка Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 г. по прилете в аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. Утверждалось, что в его багаже была найдена марихуана и гашишное масло, мужчину арестовали. До мая 2021 г. у четы Фогелей был дипломатический статус. Следствие считало, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников школы, в которой он преподавал.
В июне 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
В августе прошлого года между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся обмен заключенными. РФ освободила 16 человек, включая пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. 63-летний Фогель в обмен не был включен. Его семья считает, что это произошло, потому что он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей». В декабре 2024 г. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогеля на приговор.