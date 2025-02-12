СНБО ввел санкции против Порошенко
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против экс-главы Украины и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на осведомленные источники, один из которых присутствовал на заседании СНБО.
Один из собеседников издания предполагает, что речь может идти о статье «государственная измена».
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что решение СНБО принято и будет опубликовано 13 февраля.
Порошенко ответил на решение СНБО в своем Telegram-канале. По словам экс-президента Украины, СНБО принял «антиконституционное, политически мотивированное решение». Он уверен, что первые три года на посту президента Зеленский игнорировал проблемы армии, а в течение пяти месяцев перед началом специальной операции игнорировал все разведывательные данные союзников и не готовил страну к дальнейшим событиям. Порошенко также обвинил украинского президента в «коррупции на большой крови».
«Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки», – написал Порошенко.
19 января украинское издание «Страна» со ссылкой на источники писало о том, что офис Зеленского обсуждает введение санкций против Порошенко. По словам источника, обвинения Порошенко в политических преследованиях со стороны Зеленского могут стать «постоянной точкой напряжения в и без того непростых отношениях с ЕС на фоне непонятных перспектив продолжения поддержки со стороны США». Он добавил, что «более перспективными» в офисе Зеленского считают разработку уголовных дел против Порошенко, где есть «сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными».
Советник офиса президента Сергей Лещенко 18 января не подтвердил, что против Порошенко готовятся санкции, но считает, что Порошенко их «полностью заслужил». Он выразил мнение, что администрация бывшего президента США Джо Байдена сдерживала расследование уголовных дел против Порошенко, но у президента США Дональда Трампа «никакого интереса к Порошенко нет». «Поэтому Порошенко чувствует, что может уже скоро лишиться американской поддержки», – сказал Лещенко.