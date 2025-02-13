Песков: Россия открыта для диалога с новой администрацией США
России импонирует позиция новой администрации США относительно конфликта на Украине, поэтому Москва открыта для диалога с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что телефонный разговор, который провели лидеры России и США, очень важен на фоне того, что несколько лет между странами не было контактов на высшем уровне. Отсутствие контактов не способствовало поискам вариантов урегулирования ситуации на Украине.
По мнению Пескова, предыдущая администрация США придерживалась позиции продолжения конфликта. Тем временем нынешняя администрация выступает за торжество мира. По словам пресс-секретаря, России больше импонирует нынешняя позиция, поэтому страна открыта к диалогу.
12 февраля президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор, который продлился полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.
Путин пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе брифинга 13 февраля Песков заявил, что детали будущей встречи Путина и Трампа будут проработаны.